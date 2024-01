VusionGroup, plus forte baisse du SBF120 et du SRD à la mi-séance du mardi 30 janvier 2024-

(AOF) - VusionGroup (-5,31% à 139,20 euros)

L'ex-SES Imagotag subit des prises de bénéfices après quatre séances consécutives de hausse. Le titre progresse de 2,95% depuis le début de l'année.

- Numéro 1 mondial des solutions digitales -étiquettes digitales et solutions IoT- pour le commerce physique, créé en 1992 ;

- Chiffre d’affaires de 621 Ms€ réparti entre l’Europe & Afrique-Moyen-Orient pour 53 %, dont la France pour 10 %, et le reste du monde ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;

- Modèle d’affaires fondé sur le partenariat avec les commerçants dans l’usage des technologies numériques

- Capital comportant des actionnaires « impliqués » : les managers et salariés pour 12 %, le hong-kongais BOE Smart Retail pour 32 %, E Ink (brevets mondiaux de la technologie e-paper) pour 5,5 %, Qualcomm (partenariat stratégique dans la connectivité IoT) pour 2 %, Thierry Gadou étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Situation financière maîtrisée, avec 193 M€ de capitaux propres face à 74 M€ de dette), donnant un effet de levier de 1,9.

Enjeux

- Stratégie « Vision-27 » :

- 2,2 Mds€ de revenus, dont : 40 % aux Etats-Unis, 45 % dans l’Iot et 30 % dans les solutions à valeur ajoutées ou VAS hors étiquettes électroniques,

- 22 % de marge opérationnelle ;

- Stratégie innovation volontariste :

- 5 % consacrés au département R&D (35 % des effectifs répartis sur 7 centres répartis entre l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis et portefeuille de 504 brevets actifs dans 16 pays,

- enrichissement constant de la plateforme Vusion au service des entreprises ;

- 3 focus : génération de système digital d’étagère (digital shelf system), enrichissement de la plateforme Cloud IoT et solutions d’IA et vision par ordinateur ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 via :

- programme « Positive Retail Research » d’analyse des enjeux environnementaux de la distribution,

- programme « Second Life » d’éco-conception et réparabilité,

- décarbonataion des solutions et de l’organisation logistiques du groupe,

- collaboration avec les clients pour la mesure des émissions évitées par la digitalisation ;

- Renforcement du pôle Data :

- acquisitions de MarketHub et Memory, enrichissant l’offre de gestion de précision des magasins,

- intégration de Belive.ia dans Captana : IA et analyse d’images pour l’efficacité́ opérationnelle des points de vente et chaines d’approvisionnement, l’optimisation des stocks et la réduction du gaspillage ;

- Croissance du carnet de commandes à un rythme égal à celle des revenus.

Défis

- Poursuite du partenariat avec Walmart : déploiement de la plateforme VUSION dans tous les Etats-Unis et entrée progressive, à hauteur de 10 %, du distributeur américain dans le capital de SES-Imagotag ;

- Après la réfutation, jugée positivement par les investisseurs, des accusations du fonds Gotham City Reserach proférées au début de l’été, attente de précisions sur la gouvernance et sur les liens avec BOE ;

- Extension de l’accord avec Ikea, limité à 6 pays européens ;

- Après une hausse de 33 % des revenus à fin juin, objectifs 2023 d’un chiffre d’affaires de 800 M€ et d’une « amélioration substantielle de la rentabilité » ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.

