Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: partenariat renforcé avec Sonae information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - VusionGroup fait savoir que Sonae, propriétaire de la première chaîne de distribution portugaise, va accélérer son déploiement des solutions VusionGroup.



Déjà sélectionné pour équiper 160 points de vente en 2023, le Groupe poursuivra le déploiement avec 80 magasins supplémentaires courant 2024.



Ce nouveau contrat fait suite à un premier déploiement réussi de 200 magasins avec Worten, filiale de Sonae et leader du commerce électroménager au Portugal.



Les étiquettes intelligentes Vusion équiperont cette fois-ci les enseignes Continente (alimentaire) et Wells (cosmétique) en plus des magasins Worten.



“Le renforcement de notre partenariat stratégique avec ce groupe leader au Portugal est une formidable et nouvelle reconnaissance de l'impact de nos solutions et de la pertinence de notre stratégie dans cette zone', a commenté Sébastien Fourcy, Senior Executive Vice President - EMEA at VusionGroup.





Valeurs associées VUSIONGROUP 140.00 EUR Euronext Paris +1.97%