Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: partenariat avec Ace Hardware aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce un partenariat avec Ace Hardware pour déployer ses solutions innovantes dans les magasins de l'enseigne américaine.



Le partenariat vise à améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle en utilisant les étiquettes électroniques de VusionGroup, connectées à VusionCloud et VusionOX, permettant une mise à jour rapide et précise des prix.



VusionGroup précise que Ace Hardware dispose de plus de 5000 magasins aux États-Unis.



La digitalisation facilitera le travail des employés et optimisera la préparation des commandes grâce à des fonctionnalités avancées comme les LED clignotantes.







Valeurs associées VUSIONGROUP 134,30 EUR Euronext Paris +0,75%