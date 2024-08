Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: nouveau partenariat avec SPAR Autriche information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce un nouveau partenariat avec SPAR Autriche pour déployer dans ses magasins ses étiquettes intelligentes et la solution VusionCloud, plus de 200 points de vente devant déjà être équipés d'ici la fin de l'année.



Ce déploiement permettra à SPAR d'améliorer l'expérience de ses clients comme de ses employés, en digitalisant ses rayons et en fournissant des données précises et en temps réel sur les prix et les produits.



L'adoption des étiquettes électroniques intelligentes multicolores de VusionGroup par SPAR permettra également de mettre en valeur leurs promotions et leurs campagnes marketing en magasin, optimisant ainsi la visibilité de la marque.





