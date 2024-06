Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: le titre se distingue après un nouveau contrat information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le titre VusionGroup caracole en tête des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, le spécialiste de l'étiquetage électronique ayant remporté un contrat auprès de Supermarchés Match.



Ce sont désormais 75 magasins - soit les 2/3 du parc de l'enseigne - qui sont équipés de 1,5 million d'étiquettes électroniques installées dans les rayons, avec l'objectif d'automatiser l'affichage des prix et des promotions.



Le projet doit également permettre de limiter les erreurs traditionnellement induites par le changement de prix manuel.



Au-delà de l'automatisation de l'affichage des prix, ces étiquettes affichent des informations relatives aux livraisons et aux niveaux des stocks.



Dans un communiqué, Vusion précise que Supermarchés Match a également prévu d'ajouter sa fonctionnalité 'pick-to-light' dédiée à la préparation de commandes Internet en magasin.



Grâce au clignotement des lumières LED, le personnel du magasin est guidé vers le bon emplacement et repère facilement et rapidement le produit recherché.



La chaîne de supermarchés Match fait partie du distributeur belge, avec des opérations en Belgique, au Luxembourg et dans le nord-est de la France, où l'enseigne compte aujourd'hui 115 magasins.



A 9h30, l'action VusionGroup grimpait de 2,4% quand le SBF 120 progressait de 0,4%.





