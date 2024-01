Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: le titre monte après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% après l'analyse positive de Berenberg. L'analyste a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur VusionGroup, toujours assortie d'un objectif de cours de 212 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études salue la solidité des ventes du 4ème trimestre et les perspectives prometteuses dévoilées hier par le spécialiste de l'étiquetage électronique pour les commerces physiques.



D'après l'analyste, le groupe français bénéficie de plusieurs moteurs de croissance, qui devraient selon lui se concrétiser cette année.



Parmi eux, le développement aux Etats-Unis va constituer un facteur-clé, souligne-t-il, disant voir une demande significative Outre-Atlantique et anticiper de nouveaux déploiements qui devraient tirer le cours de Bourse d'ici à la fin de l'année.



Dans sa note, Berenberg indique percevoir un potentiel haussier de l'ordre de 57% sur la valeur.





