VusionGroup: le titre chute, manipulation de cours dénoncée

(CercleFinance.com) - VusionGroup a dénoncé vendredi une tentative de manipulation de cours après la diffusion sur X (ex-Twitter) d'informations à charge qui faisaient plonger son cours de Bourse.



Sur son compte X, le spécialiste de la vente à découvert Gotham City Research - qui s'en était déjà pris l'an dernier au groupe d'étiquetage électronique pour la grande distribution - relaye un message accusateur publié par Matthew Earl, le géant d'un hedge fund britannique lui aussi spécialisé dans la vente à découvert.



Dans son message, Matthew Earl revient à mots couverts, et sans citer le nom de VusionGroup, sur les relations commerciales que le groupe entretient avec son fournisseur et principal actionnaire, qu'il ne nomme pas non plus.



Il assure par ailleurs que le directeur général et le directeur financier de Vusion ont vendu à eux deux pour 10 millions d'euros d'actions sur le marché au cours des dernières semaines.



'Le tweet sème la confusion en ne citant aucune société, et vise à réouvrir le chapitre clos d'une attaque dont nous avons été victimes l'année dernière', a réagi VusionGroup dans un courriel envoyé à Cercle Finance.



Pour la société, ces allégations sont sans fondement, puisque la communication auquel Matthew Earl fait allusion concerne la société taïwanaise E Ink, l'un de ses partenaires, et non pas son actionnaire de référence, le chinois BOE.



'Nous semblons assister à une nouvelle manipulation du cours', ajoute Vusion, qui rappelle qu'il s'agit en l'espèce d'opérations d'initiés, punissables par la loi.



Suite à cette réaction, le titre VusionGroup limitait ses pertes vendredi à la Bourse de Paris, ne cédant plus que 8% après avoir chuté de plus de 16% en tout début de séance.



L'action avait perdu près de la moitié de sa valeur l'an dernier au moment des premières attaques de Gotham City.





