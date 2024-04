Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: le déploiement va accélérer chez Walmart information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - L'action VusionGroup signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi matin suite à la signature d'un avenant avec Walmart prévoyant d'accélérer le déploiement de ses solutions chez le distributeur américain.



Le nouveau volet de ce contrat cadre vise l'accélération de la transformation digitale des magasins américains de l'enseigne via notamment l'adoption des technologies 'EdgeSense' (système de rails connectés pour étagères) et 'VusionCloud' (plateforme IoT).



L'accord prévoit aussi une extension fonctionnelle de la solution logicielle avec l'objectif d'améliorer les processus de merchandising, de gestion des stocks et de préparation de commandes en ligne.



Vusion précise que le montant de prises de commande correspondant à ce budget - d'environ un milliard d'euros - sera intégré aux chiffres des prochains trimestres, ce qui amène le groupe à se montrer confiant quant à son plan de croissance pour 2025.



Suite à cette annonce, le titre grimpait de plus de 13% une heure et demie après l'ouverture de la Bourse de Paris.





