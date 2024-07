Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce avoir décidé de lancer un programme de rachat d'actions et avoir ainsi confié, à cette fin, à un prestataire de services d'investissement un mandat pour un montant maximum de cinq millions d'euros.



Ces rachats seront effectués sur une période débutant ce 30 juillet et se terminant le 9 août. Les actions rachetées seront affectées à la couverture des plans d'actions de performance destinés aux collaborateurs du groupe de solutions de digitalisation du commerce.





Valeurs associées VUSIONGROUP 139,60 EUR Euronext Paris +5,28%