Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: l'activité a accéléré au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 09:39









(CercleFinance.com) - VusionGroup se distingue vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une activité 'record' au titre du premier semestre, grâce notamment à sa forte croissance aux Etats-Unis.



Le spécialiste de l'étiquetage électronique pour les commerces physiques dit avoir généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 430 millions d'euros en données ajustées, en ligne avec ses prévisions.



L'ancien SES Imagotag s'était donné comme objectif un chiffre d'affaires compris entre 420 et 440 millions d'euros pour le premier semestre.



Sur le deuxième trimestre, son chiffre d'affaires s'est établi à 252 millions d'euros, là encore en données ajustées, ce qui correspond à une croissance de 14%.



'L'activité a accéléré au deuxième trimestre, comme attendu, au même titre que la prise de commandes', commentent les analystes d'Euroland, qui réitèrent leur recommandation d'chat et leur objectif de cours de 190 euros sur le titre.



Dans son communiqué, Vusion dit avoir bénéficié d'un niveau de commandes record au 1er semestre, à 714 millions d'euros (+38%), tiré par une forte dynamique aux Etats-Unis et plusieurs succès commerciaux en Europe.



Le groupe renouvelle ainsi sa perspective d'un chiffre d'affaires en données ajustées supérieur au seuil d'un milliard d'euros en 2024, accompagné d'une amélioration de sa rentabilité.



'L'année 2024 sera une année historique en tout point, et nous nous préparons dès maintenant à l'accélération de 2025', a souligné son PDG Thierry Gadou.



A la Bourse de Paris, l'action VusionGroup grimpait de plus de 6% vendredi matin dans le sillage de cette publication, signant au passage l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120.



Le titre n'accuse plus qu'un repli de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année.





Valeurs associées VUSIONGROUP 140,90 EUR Euronext Paris +6,90%