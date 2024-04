Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vusiongroup (ex-SES Imagotag): rebondit vers 129E information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - Vusiongroup (ex-SES Imagotag) rebondit sur la zone support des 120/122 (testée du 10/01 au 25/03/2024) et se redresse vers 129E: le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 133,4E du 18 avril puis le test de la résistance des 138E du 28/12/2024





Valeurs associées VUSIONGROUP Euronext Paris +5.16%