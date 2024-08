Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: des opérations au capital information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 07:50









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce que SESIM, holding détenant 12% de son capital et majoritairement détenue par le management et des salariés, a procédé à une opération de financement bancaire, conjuguée à un reclassement de titres SESIM entre certains actionnaires et SESIM.



Le groupe de solutions de digitalisation pour le commerce explique que l'emprunt bancaire, de 20 millions d'euros, a permis à SESIM de racheter ses propres titres auprès de certains cédants, ces titres ayant ensuite été annulés.



Les opérations de reclassement ont permis à 19 actionnaires existants de SESIM de céder une partie de leurs titres et à 32 actionnaires existants et nouveaux (tous managers, salariés ou administrateurs de VusionGroup) d'investir ou de renforcer leur participation dans SESIM.



Au terme de l'opération, SESIM conserve 12% du capital et des droits de vote du groupe, mais la participation au capital de SESIM détenue par certains des principaux actionnaires de SESIM aussi dirigeants ou administrateurs de VusionGroup s'est renforcée.





