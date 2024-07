Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: déploiement de solutions par Hy-Vee information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - VusionGroup fait part du déploiement par Hy-Vee, enseigne alimentaire américaine qui exploite plus de 570 magasins dans neuf Etats du Midwest, de plusieurs de ses solutions digitales pour améliorer l'expérience d'achat des clients.



Afin de digitaliser plus de 230 magasins, Hy-Vee utilise la plateforme de VusionGroup, qui lui permet de mettre à jour automatiquement les prix et les informations produits, en éliminant le processus fastidieux d'impression et d'affichage des étiquettes papier.



'Au-delà des avantages de la plateforme en matière d'automatisation des prix, Hy-Vee sera également en mesure d'exploiter d'autres solutions conçues par VusionGroup pour un modèle de commerce plus durable et efficace', ajoute-t-il.





