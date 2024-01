Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup : croissance de 30% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:00









Etiquettes électroniques dans une grande surface (photo d'illustration, crédit : Adobe Stock) (CercleFinance.com) - VusionGroup (ex SES-imagotag) affiche un chiffre d'affaires retraité de 805,1 millions d'euros au titre de l'année écoulée, en croissance de 30%, dont un CA record de 241,9 millions sur le seul quatrième trimestre, en progression de 58%. Grâce à une forte dynamique au quatrième trimestre, les prises de commandes du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la distribution s'élèvent à 950 millions d'euros sur les 12 mois de 2023, soit une progression de 39%. Fort d'un carnet de commandes élevé, VusionGroup se dit confiant en la poursuite d'une forte dynamique de croissance, tirée notamment par l'accélération des ventes aux Etats-Unis, et a pour objectif de franchir en 2024 le milliard d'euros de chiffre d'affaires retraité.

