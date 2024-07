Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: choisi par Blakemore au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce qu'A.F. Blakemore & Son Ltd, l'un des plus importants commerçants de proximité du Royaume-Uni, va déployer ses solutions dans 130 magasins supplémentaires en 2024, après une première phase de déploiement réussie de 43 points de vente.



En lien avec sa stratégie d'innovation, Blakemore Retail a fait le choix pour l'ensemble de ses magasins de la plateforme VusionCloud et de la solution Memory Pulse In-Store Analytics, afin de piloter sa performance commerciale.



'Plus d'un demi-million d'étiquettes 4 couleurs seront aussi déployées, faisant de Blakemore la première enseigne du Royaume-Uni à sélectionner cette technologie à grande échelle', précise le spécialiste français de l'étiquetage électronique de gondoles.





