Vusion, spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique, a présenté son nouveau plan stratégique Vusion 2030 à l'occasion de sa journée investisseurs, visant notamment un chiffre d'affaires de 3 MdsEUR à taux de change constants en 2030.

Cet objectif, qui implique une croissance de plus de 15% par an, serait principalement tiré par la forte progression des revenus VAS (revenus des logiciels, services et solutions hors ESL), attendue à environ 40% par an en moyenne sur la période.

Vusion entend conserver sa place de premier plan sur le segment des ESL (étiquettes électroniques de gondole), avec un doublement de la base installée, qui atteindrait 160 000 magasins et 1,6 milliard d'ESL, soit une croissance moyenne de près de 20% par an.

Compte tenu du chiffre d'affaires élevé des ESL en 2026, dû au déploiement accéléré chez Walmart aux États-Unis, cette forte croissance de la base installée correspond à une progression moyenne des ventes annuelles d'ESL en valeur d'environ 8% par an, pour atteindre 1,8 MdEUR en 2030.

Des partenariats étendus avec dm-drogerie markt et RELEX

Par ailleurs, Vusion annonce élargir son partenariat avec dm-drogerie markt, distributeur de produits de beauté, de santé et de bien-être. L'accord prévoit le déploiement de la toute dernière génération de la plateforme EdgeSense dans plus de 2 000 magasins en Allemagne au cours des trois prochaines années.

Vusion indique également renforcer son partenariat avec la plateforme RELEX Solutions pour aider les enseignes à tirer pleinement parti de l'IA dans leurs opérations, grâce à une compréhension globale de leurs activités en magasin.