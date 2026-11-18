Le logo de Vusion
par Etienne Breban
18 novembre (Reuters) - Vusion a annoncé mercredi anticiper un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros à horizon 2030, soit une croissance de plus de 15% par an, le spécialiste français de l'étiquetage électronique tenant ce jour une journée investisseurs pour dévoiler son nouveau plan stratégique.
Le groupe dit également tabler sur une progression annuelle des revenus logiciels, services et solutions hors ESL d'environ 40% sur d'ici à 2030, pour atteindre 40% du chiffre d'affaires grâce au développement du Cloud, de la Vision par IA, du "Retail Media" ainsi qu'au lancement de "plusieurs nouvelles solutions".
Dans cet optique, Vusion prévoit de doubler base installée à 160.000 magasins et la quantité d'ESL (étiquettes électroniques et rails intelligents) à 1,6 milliard.
Selon le groupe, la digitalisation des magasins, devrait représenter un marché d'environ 12 milliards d'euros d'ici 2030, soit une croissance moyenne d'environ 25 à 30% par an.
Dans un communiqué, Vusion développe que la croissance anticipée du chiffre d'affaires reposera sur la "dynamique embarquée dans l'importante base client actuelle" et un "pipeline commercial important et hautement qualifié de nouvelles enseignes".
Il précise que la croissance au sein de la base installée proviendra d'une part du renouvellement et de la modernisation de l'infrastructure ESL, plus de 50% de la base installée Vusion arrivant à maturité dans les quatre prochaines années, tandis que des grands distributeurs américains se préparent par ailleurs à démarrer leur transformation digitale.
Le groupe, qui a également déclaré viser un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d'euros en 2027, table aussi sur une marge d'EBITDA de 23% et un Free Cash-Flow de plus de 10% du chiffre d'affaires à l'horizon 2030.
Vusion a annoncé mardi le lancement d'une offre publique d'achat recommandée intégralement en numéraire de 6,00 couronnes suédoises par action pour son concurrent Pricer, valorisant l'entreprise scandinave à environ 980,4 millions de couronnes (88,3 millions d'euros).
Dans deux communiqués distincts, le groupe a aussi annoncé l'extension de ses partenariats avec l'enseigne allemande DM et la plateforme finlandaise de services aux entreprises RELEX Solutions.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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