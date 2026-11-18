Vusion table sur un CA de 3 milliards d'euros à horizon 2030

Le logo de Vusion

par Etienne Breban

18 novembre (Reuters) - Vusion a annoncé mercredi ‌anticiper un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros à horizon 2030, soit une ​croissance de plus de 15% par an, le spécialiste français de l'étiquetage électronique tenant ce jour une journée investisseurs pour dévoiler son nouveau plan stratégique.

Le groupe dit également ​tabler sur une progression annuelle des revenus logiciels, services et solutions hors ESL d'environ 40% sur d'ici à ​2030, pour atteindre 40% du chiffre d'affaires grâce ⁠au développement du Cloud, de la Vision par IA, du "Retail Media" ainsi ‌qu'au lancement de "plusieurs nouvelles solutions".

Dans cet optique, Vusion prévoit de doubler base installée à 160.000 magasins et la quantité d'ESL (étiquettes électroniques et rails ​intelligents) à 1,6 milliard.

Selon ‌le groupe, la digitalisation des magasins, devrait représenter un marché ⁠d'environ 12 milliards d'euros d'ici 2030, soit une croissance moyenne d'environ 25 à 30% par an.

Dans un communiqué, Vusion développe que la croissance anticipée du chiffre d'affaires reposera ⁠sur la "dynamique embarquée dans ‌l'importante base client actuelle" et un "pipeline commercial important et hautement qualifié ⁠de nouvelles enseignes".

Il précise que la croissance au sein de la base installée ‌proviendra d'une part du renouvellement et de la modernisation de l'infrastructure ⁠ESL, plus de 50% de la base installée Vusion arrivant à ⁠maturité dans les ‌quatre prochaines années, tandis que des grands distributeurs américains se préparent par ailleurs à ​démarrer leur transformation digitale.

Le groupe, qui a ‌également déclaré viser un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d'euros en 2027, table aussi sur une ​marge d'EBITDA de 23% et un Free Cash-Flow de plus de 10% du chiffre d'affaires à l'horizon 2030.

Vusion a annoncé mardi le lancement d'une offre ⁠publique d'achat recommandée intégralement en numéraire de 6,00 couronnes suédoises par action pour son concurrent Pricer, valorisant l'entreprise scandinave à environ 980,4 millions de couronnes (88,3 millions d'euros).

Dans deux communiqués distincts, le groupe a aussi annoncé l'extension de ses partenariats avec l'enseigne allemande DM et la plateforme finlandaise de services aux entreprises RELEX Solutions.

(Rédigé par Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)