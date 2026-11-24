24 novembre 2026 – Vusion (Euronext Paris : VU), leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l’intelligence artificielle, et EuroLand Corporate ont le plaisir d’inviter les actionnaires individuels et les investisseurs particuliers à une visioconférence en direct.



Cette rencontre se tiendra le mercredi 2 décembre 2026 à 18h00, en présence de Thierry Lemaitre, Directeur Général Délégué de Vusion.



À cette occasion, Thierry Lemaitre reviendra sur les grandes orientations et les ambitions du nouveau plan stratégique Vusion 2030, dévoilé lors du Capital Markets Day organisé le 18 novembre dernier à Paris.



Il présentera également les activités du Groupe, ses perspectives de croissance et ses principaux enjeux stratégiques, avant de consacrer un temps d’échange aux questions des participants.



Les participants pourront adresser leurs questions en amont à olivier.gernandt@vusion.com ou les poser directement lors de la visioconférence.



Inscription

Les informations de connexion seront envoyées aux inscrits avant l’événement.

Lien d’inscription : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/visioconference-vusion