Cap sur les 3 Md€

À l’occasion de son Capital Markets Day tenu hier à Paris, Vusion a dévoilé son plan stratégique Vusion 2030. Le groupe vise un CA d’environ 3 Md€ à taux de change constants, soit une croissance de plus de 15% par an (TCAM 2026e-2030 de c+16% en publié, selon nos calculs). Les VAS atteindraient 1,2 Md€, soit 40% du CA contre 18% en 2026e, dont 0,8 Md€ de revenus récurrents. La marge d’EBITDA progresserait à 23% (19% en 2026e), soit c0,7 Md€ et un TCAM de c+21%, avec un FCF supérieur à 10% du CA et un levier plafonné à 2x EBITDA. La base installée doublerait à c160 000 magasins et 1,6 milliard d’ESL. À plus court terme, le management table sur un CA de l’ordre de 2 Md€ en 2027 (c+20%), en léger retrait des 2,2 Md€ visés par Vusion’27. Une feuille de route qui déplace résolument le centre de gravité du groupe de l’étiquette vers le logiciel.

Perspectives et estimations

Nos estimations intègrent désormais ISM (c120 M€ de CA en année pleine), mais pas encore Pricer (c200 M€), dont le closing est attendu en janvier. Or la guidance 2027 de c2 Md€ comprend bien les deux opérations. Dit autrement, elle implique une croissance organique quasi nulle l’année prochaine, d’environ 3% selon nos calculs, contre c10% dans notre scénario initial. Une année de transition, qui s’explique par le contrecoup du pic de déploiement de Walmart sur les ventes d’ESL. Nous ajustons en conséquence notre CA 2027e à 1 825,6 M€ hors Pricer et celui de 2028e à 2 106,7 M€, pour des marges d’EBITDA respectives de 20,1% et 21,0%. À horizon 2030, nous sommes alignés avec le nouveau plan (hors Pricer).

Recommandation

Nous intégrons dans notre DCF la trajectoire Vusion 2030 : une marge d’EBITDA portée à 23% en 2030 et une période de forte croissance prolongée jusqu’en 2034, tirée par les VAS récurrents. Notre DCF ressort à 240 €/action, que nous retenons désormais seul : l’échantillon de comparables (E Ink, Hanshow, Solum, Pricer) reflète mal selon nous le basculement du modèle vers le logiciel.

Nous relevons donc notre objectif de cours de 230 € à 240 €, soit un potentiel de hausse de +68%, et réitérons notre recommandation à Achat. Notre objectif extériorise un multiple EV/EBITDA de 13,9x 2026e et 12,2x 2027e, et un P/E 2027e de 24,8x, des niveaux qui restent très raisonnables pour un groupe à la pointe technologique de son secteur et dont près de la moitié du CA sera récurrent ou quasi récurrent à horizon 2030.