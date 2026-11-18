18 novembre 2026 – Vusion (Euronext Paris : VU) et RELEX Solutions renforcent leur partenariat pour aider les enseignes à tirer pleinement parti de l'IA dans leurs opérations, grâce à une compréhension globale de leurs opérations en magasins.





Grâce à sa plateforme AIoT, qui associe étiquettes intelligentes, vision par ordinateur et capteurs, Vusion connecte les rayons et offre aux enseignes une lecture précise, en temps réel, de la disponibilité, des prix et de l'emplacement des produits. Associées aux solutions IA de RELEX pour les prévisions, le réapprovisionnement et l'optimisation des stocks, ces données fiables créent un cercle vertueux entre planification et exécution : ce qui est observé en magasin nourrit les prévisions et les décisions de réapprovisionnement, tandis que les résultats de ces choix facilitent la prise de nouvelles décisions. Les enseignes améliorent alors la disponibilité des produits, réduisent les ruptures et limitent le gaspillage alimentaire.





Ensemble, Vusion et RELEX permettent des cas d'usage concrets : détecter un rayon vide ou un défaut d’implantation, confronter ce qui est observé en rayon aux stocks enregistrés, améliorer la précision des données d'inventaire et recommander les mesures à mettre en œuvre. Ces analyses aident les équipes en magasin à identifier la meilleure marche à suivre, du déclenchement d'un réapprovisionnement à l'ajustement d'un planogramme.