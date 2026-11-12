Vusion distinguée dans le classement de TIME « World’s Best Companies – Sustainable Growth 2027 »

Ce classement souligne l’engagement de Vusion en faveur d’une croissance durable et de solutions pour un Commerce Positif.



• Vusion figure parmi les 500 entreprises distinguées dans le classement de TIME « World’s Best Companies – Sustainable Growth 2027 » qui associe croissance du chiffre d’affaires, solidité financière et performance environnementale.

• L’entreprise a enregistré un taux de croissance annuel composé de son chiffre d’affaires de 30 % sur les dix dernières années.

• Dans le cadre de son engagement SBTi, Vusion a réduit de 35% l’intensité carbone de ses émissions de scope 3 par rapport à 2022.



12 novembre 2026 – Vusion (VU – FR0010282822), leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui figurer à la 51ème place du classement de TIME « World’s Best Companies – Sustainable Growth 2027 » (Meilleures entreprises au monde – croissance durable). Ce classement distingue 500 entreprises dans le monde qui conjuguent croissance du chiffre d’affaires, solidité financière et performance environnementale.