• Première plateforme mondiale AIoT de digitalisation des magasins

• Leader des solutions de productivité opérationnelle, de vision par IA, d’e-commerce local, et de retail media

• Chiffre d’affaires cible de 3 Mds € à taux de change constants en 2030

• Forte croissance des VAS (x4 par rapport à 2026e) à 1,2 Mds € soit 40% du CA total, avec un revenu VAS récurrent de 0,8 Mds €

• Doublement de la base installée à environ 160.000 magasins et 1,6 milliards d’IoT

• Un modèle de croissance rentable, prédictible et résilient



Le 18 novembre 2026 – Vusion (Euronext Paris : VU), leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, présente aujourd’hui son nouveau plan stratégique Vusion 2030 à l’occasion de son Capital Markets Day.



« L’équipe de direction de Vusion est fière de présenter son nouveau plan stratégique à l’horizon 2030. Ce plan repose sur une conviction de plus en plus partagée par les grands commerçants : les magasins physiques seront au cœur du commerce omnicanal et agentique de demain, et leur transformation digitale est plus que jamais une priorité stratégique.

Grâce à Vusion, la démonstration a été faite que la technologie permet de faire du magasin physique un environnement ultra-efficient et une arme stratégique dans la bataille du E-commerce. Et l’intelligence artificielle va encore accélérer ce besoin de numérisation des points de vente."



La suite dans le communiqué joint.