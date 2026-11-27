Vulcan Materials VMC.N a demandé à un tribunal commercial international d’annuler partiellement une sentence rendue en juillet qui accordait au groupe américain d’exploitation de carrières moins de 1 % des quelque 1,7 milliard de dollars qu’il réclamait au Mexique dans le cadre d’un différend de longue date concernant ses activités sur la côte caraïbe du pays, a déclaré vendredi le ministère mexicain de l’Économie.

Cette indemnisation a été accordée après qu’un tribunal d’arbitrage relevant de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) eut rejeté la quasi-totalité des demandes de Vulcan dans le cadre de son différend de longue date avec le gouvernement mexicain concernant la fermeture de carrières pour des raisons environnementales.

Vulcan, qui produit du gravier et de la pierre concassée, a nié les allégations de dommages environnementaux. L’entreprise n’a pas immédiatement répondu vendredi à une demande de commentaire.

Le Mexique a également indiqué que Vulcan avait engagé une deuxième procédure d’arbitrage par l’intermédiaire de filiales néerlandaises, en vertu du traité d’investissement entre le Mexique et les Pays-Bas, concernant des mesures prises par le Mexique entre 2022 et 2025, lesquelles, selon l’entreprise, ont porté atteinte à son investissement.

Vulcan avait fait état de cette nouvelle procédure d’arbitrage dans un rapport financier publié en octobre, déclarant: “Nous demandons réparation pour les nouvelles mesures prises par le Mexique à notre encontre, à l’encontre de nos actifs et de nos investissements mexicains après la fin de l’ALENA.”

Ce litige porte sur la carrière de calcaire de Vulcan et le terminal portuaire de Punta Venado, situés dans l’État de Quintana Roo, près de Playa del Carmen. Les autorités mexicaines ont mis fin à l’exploitation sous-marine de la carrière en 2022, invoquant des dommages environnementaux, tandis que Vulcan affirme que ces fermetures, la suspension de son autorisation douanière, la fermeture en 2024 de certaines parties de son port et un décret transformant sa propriété en zone naturelle protégée étaient arbitraires et illégales.

Dans ce document, Vulcan a également déclaré qu’elle considérait la décision rendue en juillet comme “négligeable” et a souligné que “le tribunal avait conclu que le Mexique avait violé l’ALENA à plusieurs égards”.

Le Mexique a déclaré qu’il examinait les dernières revendications de Vulcan, qu’il mettrait en place une défense solide dans les deux procédures et qu’il maintiendrait le dialogue avec l’entreprise, tout en continuant à défendre sa souveraineté et ses ressources naturelles.

L’indemnisation accordée en juillet s’élevait à environ 15 millions de dollars sur les plus de 1,7 milliard réclamés par l’entreprise américaine, avait alors déclaré une source gouvernementale à Reuters.