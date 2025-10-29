VUE INSTANTANÉE-Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O est devenue mercredi la première entreprise à dépasser les 5 000 milliards de dollars de valeur de marché , poursuivant une ascension fulgurante qui l'a fermement positionnée au cœur de la révolution mondiale de l'intelligence artificielle.

Les étapes de l'action:-

-- Les actions de Nvidia ont atteint le niveau record de 209,40 dollars dans les premiers échanges

-- Les actions ont augmenté de 1087 % depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022 -- L'indice S&P 500 .SPX a augmenté de 68,9% depuis novembre 2022

Voici les réactions des analystes et des investisseurs:-

MATT BRITZMAN, ANALYSTE ACTIONS PRINCIPAL CHEZ HARGREAVES LANSDOWN, QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE NVIDIA

"Nvidia hitting a $5 trillion market cap is more than a milestone; it's a statement, as Nvidia has gone from chip maker to industry creator."

"Pour les investisseurs qui pensent avoir raté le coche, même avec une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars, l'action n'est pas excessivement chère. Le marché continue de sous-estimer l'ampleur de l'opportunité, et Nvidia reste l'un des meilleurs moyens de jouer sur le thème de l'IA."

KIM FORREST, DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS CHEZ BOKEH CAPITAL PARTNERS À PITTSBURGH

"Ils ont mérité ce tour de piste. À ce stade, la grande bulle de l'IA ne semble pas près d'éclater. Et voilà ce que nous obtenons: une entreprise de 5 000 milliards de dollars parce qu'elle fabrique les choses qui alimentent le cycle de l'IA."

"Il semble y avoir une forte demande pour la construction de centres de données, et cela désigne Nvidia encore et encore et encore."

RUSS MOULD, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ AJ BELL

"Nvidia a ajouté 2,5 billions de dollars de capitalisation boursière depuis le creux d'après la Libération en avril, ce qui a plus que doublé sa valeur boursière. Elle a été aidée par les discussions sur les exemptions et les accords de partage des revenus en ce qui concerne les droits de douane et les tensions commerciales, et toute conclusion positive du sommet asiatique entre les présidents Trump et Xi cette semaine pourrait être un nouveau stimulant pour le sentiment."

MICHAEL BROWN, STRATÉGISTE DE RECHERCHE PRINCIPAL CHEZ PEPPERSTONE

"À bien des égards, tout ce qui aurait pu aller bien pour l'entreprise est allé bien au cours des dernières 24 heures. Tous ces partenariats stratégiques ont été annoncés hier et le directeur général Jensen Huang a donné des indications très solides en parlant d'un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars au cours des cinq prochains trimestres."

"L'un des principaux facteurs permettant de déterminer si Nvidia peut encore accroître ces gains sera les projections de dépenses d'investissement de certaines de ces sociétés à forte capitalisation. Si, comme au deuxième trimestre, nous avons un autre trimestre d'énormes augmentations des dépenses d'investissement, dont la majeure partie ira évidemment aux puces NVIDIA, alors il n'y a absolument aucune raison pour que le rallye s'essouffle."

ARTHUR R HOGAN III, STRATÉGISTE DE MARCHÉ PRINCIPAL CHEZ B. RILEY, ÉTATS-UNIS

"Cette étape renforce le fait que le fabricant de puces est le grand gagnant à ce stade de la révolution de l'IA. Il est important de noter que l'ascension de Nvidia s'accompagne de valorisations défendables. L'action de la société se négocie à 35 fois les estimations de bénéfices des douze prochains mois, tout en produisant des marges brutes de 70 %."

"Si la barre des 5 000 milliards de dollars semble insondable dans un contexte historique, elle intervient dans le sillage d'une entreprise qui a réussi à surperformer sur tous les indicateurs, tout en concluant des accords stratégiques avec tous les acteurs clés du secteur et en naviguant avec succès dans un paysage politique difficile."

DANIELA HATHORN, ANALYSTE DE MARCHÉ PRINCIPALE CHEZ CAPITAL.COM, ESPAGNE

"Ce qui a stimulé Nvidia, c'est, d'une part, l'euphorie et l'optimisme général du marché. Non seulement Nvidia, mais aussi les principaux indices boursiers ont atteint des sommets historiques, et je ne pense pas que ce soit de la chance. Il s'agit d'une combinaison de facteurs fondamentaux: le ralentissement de l'inflation et la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire."

"Mais dans le même temps, nous avons également un boom des dépenses d'investissement liées à l'IA - en particulier dans le secteur des puces et dans les secteurs du matériel et de l'infrastructure en nuage. Je pense donc que nous sommes en présence d'une croissance structurelle qui va au-delà d'un simple rebond cyclique. Dans une certaine mesure, la bulle de l'IA dont on a parlé n'en est pas vraiment une, car elle est soutenue par les fondamentaux et, franchement, par la croissance des bénéfices."

IPEK OZKARDESKAYA, ANALYSTE DE MARCHÉ PRINCIPALE CHEZ SWISSQUOTE BANK, SUISSE "Il y a un énorme potentiel pour que Nvidia conclue plus d'accords - pensez à Nokia, par exemple. La question n'est pas de savoir si Nvidia va conclure de nouveaux partenariats, mais qui sera le prochain. L'entreprise s'étend au-delà des frontières et nous pensons que cette exposition internationale contribuera à apaiser les inquiétudes liées à la circularité."

"Nvidia n'a pas besoin du soutien de Trump comme Intel pourrait le faire. Ce que fait Nvidia, c'est se positionner près de la Maison Blanche pour des accords qui pourraient être coûteux - comme investir dans Intel ou construire des puces en Arizona. C'est le prix à payer pour faire des affaires avec Washington. Mais au-delà de cela, Nvidia n'a pas besoin de Trump pour générer des revenus. Elle a juste besoin qu'il ne lui mette pas des bâtons dans les roues."