VUE INSTANTANÉE-Le plafond des actifs de Wells Fargo est levé, ce qui permet à la banque de se développer

La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi en fin de journée que Wells Fargo n'aurait plus à opérer sous un plafond d'actifs de 1,95 trillion de dollars que le régulateur a imposé à la banque en 2018 à la suite de son long scandale sur les pratiques de vente.

Les actions de Wells Fargo WFC étaient en hausse de 2,1% après la cloche à 77,27 $.

COMMENTAIRES:

CHRISTOPHER WOLFE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, BANQUES NORD-AMÉRICAINES, FITCH RATINGS, NEW YORK:

"Le plafond des actifs a forcé la banque à être sélective dans ses activités. Wells s'est retirée de certaines activités au fil des ans, comme sa branche de gestion d'actifs. Le plafond des actifs l'a donc contrainte dans une certaine mesure."

"Avec la levée du plafond des actifs, Wells n'aura plus les mains liées dans le dos. Elle dispose d'une franchise très forte et le plafond des actifs la freinait."

"Il y a eu beaucoup de nouveaux dirigeants, ce qui était probablement nécessaire pour remédier aux lacunes de la réglementation. Je pense que Charlie Scharf, en particulier, s'est attelé à résoudre méthodiquement les problèmes de réglementation. Bien qu'il ait fallu du temps pour y parvenir, la banque peut désormais fonctionner normalement."

MAC SYKES, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, GABELLI FUNDS, NEW YORK "Cela ne devrait pas être une surprise, car nous savions que cela allait arriver, mais cela élimine un obstacle réglementaire majeur. Elle leur donne un coup de pouce en termes de réputation, ce qui est utile, leur offre des opportunités d'allocation de capital plus nombreuses et différentes et leur permet d'accroître leur bilan. Cela démontre également le leadership dont Charlie Scharf a fait preuve au sein de cette entreprise pour s'assurer qu'elle soit rationalisée, plus compétitive et conforme à la réglementation."

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, 50 PARK INVESTMENTS, NEW YORK "C'est une bonne nouvelle pour l'action et pour le marché, car chaque fois que le stress est réduit ou éliminé du système, en particulier pour l'une des plus grandes banques du pays, c'est de bon augure pour le marché et pour l'économie. La raison pour laquelle ces mesures ont été mises en place est que la Fed... s'inquiétait d'un risque trop élevé. Le fait qu'elle ne s'en préoccupe plus nous indique que la banque est entre de bonnes mains, qu'elle fonctionne très bien et, surtout, qu'elle a gagné le droit de lever ces restrictions. Cela renforce la confiance. Du point de vue de l'investissement, c'est de bon augure pour les actions et le marché. Tout bien considéré, un système financier plus sain est bon pour le marché et pour l'économie."

DAVID WAGNER, RESPONSABLE DES ACTIONS, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, APTUS CAPITAL ADVISORS LLC, FAIRHOPE, ALABAMA "C'est une très bonne nouvelle pour moi. Elle va potentiellement augmenter la valorisation globale de l'entreprise, qui continue à se négocier à un prix inférieur à celui de ses pairs. Cela leur donne un autre levier pour égaliser les chances du point de vue de la croissance. C'est une grande victoire pour Charlie Scharf. Ils ont finalement échappé au plafond des actifs financiers de la Réserve fédérale qui limitait la taille (de la société) depuis un certain temps."

STEPHEN BIGGAR, ANALYSTE BANCAIRE, ARGUS RESEARCH, NEW YORK "Cela marque la fin d'une période douloureuse pour Wells Fargo et rappelle aux institutions financières qu'elles doivent s'assurer que les intérêts des clients sont toujours alignés sur les objectifs de croissance."