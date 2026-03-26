VUE INSTANTANÉE-Le Nasdaq confirme la correction alors que le recul des actions américaines s'accélère

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L'indice Nasdaq Composite

.IXIC a confirmé jeudi une correction dénotant une baisse de 10% ou plus par rapport à son record du 29 octobre, dernier revers en date pour les marchés américains à l'approche d'un mois de guerre contre l'Iran. Jeudi, les principaux indices boursiers américains ont reculé d'au moins 1 %, avec en tête un recul de 2,4 % du Nasdaq. Le S&P 500 .SPX est en passe de connaître une cinquième baisse hebdomadaire consécutive. Le recul de 7,9 % de Meta Platforms

META.O jeudi est intervenu après que des décisions de justice rendues cette semaine ont conclu que la société mère de Facebook n'avait pas suffisamment mis en garde ou protégé les jeunes utilisateurs, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant les milliards de dollars d'amendes découlant de nouvelles affaires et de litiges ultérieurs. Les prix du brut américain CLc1 ont augmenté de 4 % alors que les espoirs d'une fin rapide de la guerre au Moyen-Orient s'estompent.

COMMENTAIRES:

JIM CARROLL, SENIOR WEALTH ADVISOR & PORTFOLIO MANAGER, BALLAST ROCK PRIVATE WEALTH, CHARLESTON, SC:

"Il ne s'agit pas d'une ligne droite vers le bas: rien que cette semaine, en quatre jours de bourse, nous avons connu des journées de hausse lundi et mercredi et des reculs aujourd'hui et mardi. Cela rappelle l'année 2022, au cours de laquelle nous avions connu un recul plutôt ordonné dans un contexte de volatilité acceptable.

"Cependant, ce mouvement de va-et-vient suffit à donner le mal de mer. Vous pensez savoir ce qui va se passer, vous modifiez vos opérations ou votre portefeuille, et vous vous retrouvez le lendemain avec un marché qui évolue dans la direction opposée. Et je pense que nous ne sommes plus qu'à un titre de la hausse de 10 % du marché"

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B. RILEY WEALTH MANAGEMENT, BOSTON:

"Nous sommes entrés dans le marché avec une faiblesse dans le secteur de la technologie en général, qui représente la majeure partie du Nasdaq au départ. Vous revenez donc quatre semaines en arrière, avant que tout cela ne commence, et vous avez parlé de la catastrophe des logiciels, des inquiétudes concernant les dépenses en capital liées à l'intelligence artificielle, et un grand nombre de grands noms du Nasdaq s'étaient déjà retournés, puis vous ajoutez de l'huile sur le feu, et il n'est pas difficile d'arriver à un point où une baisse de 10 % entre le pic et le creux est en quelque sorte logique. En sachant très bien qu'à ce moment-là, le secteur des technologies était très affaibli, et qu'il représente une grande partie du Nasdaq" RYAN DETRICK, CHIEF MARKET STRATEGIST, CARSON GROUP, OMAHA, NEBRASKA:

"C'est une confirmation supplémentaire que la faiblesse que nous avons observée sur l'ensemble des marchés se poursuit. Vous savez, les grandes capitalisations technologiques qui se sont si bien comportées au cours des deux dernières années ont manifestement atteint un sommet et se sont affaiblies sur une base relative depuis la fin du mois d'octobre et le Mag 7 n'est plus le leader qu'il a été par le passé. Certains les appellent maintenant les "Lag 7" car, une fois de plus, les ventes se font sans discernement."

PETER TUZ, PRÉSIDENT DE CHASE INVESTMENT COUNSEL, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIE:

"Après trois bonnes années pour les marchés, une liquidation de 10 à 20 % ne devrait surprendre personne. Nous en avons eu une l'année dernière lors des propositions tarifaires. De mauvais indicateurs techniques pourraient toutefois encourager la vente et décourager l'achat jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse un peu."