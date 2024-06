VUE INSTANTANÉE-L'UE va imposer des droits de douane allant jusqu'à 38 % sur les véhicules électriques chinois

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute de nouveaux commentaires)

La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle fixerait des droits provisoires allant jusqu'à 38,1 % sur les importations de véhicules électriques chinois, une décision susceptible d'entraîner des représailles de la part de la Chine.

COMMENTAIRE:

Constructeurs automobiles

OLIVER ZIPSE, CEO, BMW BMWG.DE

"Cette décision d'imposer des droits d'importation supplémentaires n'est pas la bonne solution. La Commission européenne nuit ainsi aux entreprises et aux intérêts européens.

"Le protectionnisme risque de déclencher une spirale: Les droits de douane conduisent à de nouveaux droits de douane, à l'isolement plutôt qu'à la coopération. Du point de vue du BMW Group, les mesures protectionnistes, telles que l'introduction de droits à l'importation, ne contribuent pas à la réussite de la concurrence sur les marchés internationaux. Le libre-échange reste le principe directeur du BMW Group. Notre entreprise s'engage à respecter ce principe

VOLKSWAGEN VOWG_p.DE :

"Les droits compensateurs ne sont généralement pas adaptés au renforcement de la compétitivité de l'industrie automobile européenne à long terme - nous les rejetons....

"Le moment choisi par la Commission européenne pour prendre sa décision est préjudiciable à la faible demande actuelle de véhicules BEV en Allemagne et en Europe... Les effets négatifs de cette décision l'emportent sur les avantages potentiels pour l'industrie automobile européenne et surtout allemande."

STELLANTIS STLAM.MI :

"En tant qu'entreprise mondiale, Stellantis croit en une concurrence libre et loyale dans un environnement commercial mondial et ne soutient pas les mesures qui contribuent à la fragmentation du monde....

"Stellantis est capable de s'adapter et de tirer profit de n'importe quel scénario et l'annonce tarifaire d'aujourd'hui n'affectera pas notre stratégie globale en ce qui concerne le Leapmotor en Europe, car nous avons pris en compte cette évolution potentielle."

OLA KAELLENIUS, directeur général du groupe allemand MERCEDES BENZ MBGn.DE :

"En tant que nation exportatrice, nous n'avons pas besoin de barrières commerciales croissantes. Nous devrions travailler au démantèlement des barrières commerciales dans l'esprit de l'Organisation mondiale du commerce"

CUI DONGSHU, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CHINA PASSENGER CAR ASSOCIATION:

"Les droits de douane provisoires de l'UE correspondent en gros à nos attentes, ce qui n'aura pas beaucoup d'impact sur la majorité des entreprises chinoises."

GROUPE DE PRESSION AUTOMOBILE FRANÇAIS PFA:

"... le marché de l'UE est le plus ouvert au monde. Cependant, dans le contexte de la transformation historique à laquelle il est confronté, le secteur n'a jamais eu autant besoin de règles du jeu équitables: de la concurrence, oui, mais de la concurrence loyale.

"Les orientations des autorités européennes en faveur des véhicules tout électriques à partir de 2035... ne font que renforcer l'exigence de défendre les intérêts européens contre d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles."

HILDEGARD MUELLER, PRÉSIDENTE DE L'ORGANISME ALLEMAND DE L'INDUSTRIE DES VDA:

"Cette mesure accroît encore le risque d'un conflit commercial mondial ... . Les dommages potentiels qui pourraient résulter des mesures annoncées aujourd'hui pourraient être plus importants que les avantages potentiels pour l'industrie automobile européenne, et en particulier allemande."

L'ACEA, L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EUROPÉENS:

"L'ACEA a toujours affirmé qu'un commerce libre et équitable est essentiel pour créer une industrie automobile européenne compétitive au niveau mondial, tandis qu'une concurrence saine stimule l'innovation et le choix pour les consommateurs. Un commerce libre et équitable signifie garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les concurrents, mais ce n'est qu'une partie importante du puzzle de la compétitivité mondiale

LE FABRICANT CHINOIS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES NIO, QUI SERA SOUMIS À DES DROITS DE DOUANE DE 21 %:

"Nous nous opposons fermement à l'utilisation de droits de douane accrus comme stratégie pour entraver le commerce mondial normal des véhicules électriques. Cette approche entrave la protection de l'environnement mondial, la réduction des émissions et le développement durable au lieu de les promouvoir.

"En Europe, l'engagement de NIO sur le marché des VE reste inébranlable, et nous continuerons à servir nos utilisateurs et à explorer de nouvelles opportunités en Europe malgré le protectionnisme. Nous suivrons de près la situation et prendrons des décisions conformes aux meilleurs intérêts de notre entreprise. L'enquête en cours n'ayant pas encore abouti, nous gardons l'espoir d'une solution"

ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ESPAGNOLS (ANFAC):

"L'ANFAC défend traditionnellement la libre concurrence sur le marché, quelle que soit l'origine d'une marchandise, pour autant que toutes les transactions soient effectuées dans le respect de la législation commerciale internationale en vigueur et qu'elles aient eu lieu dans des conditions d'égalité. Si quelqu'un ne respecte pas ces règles, il doit être sanctionné.

"L'automobile apporte chaque année plus de 18 milliards d'euros de balance commerciale positive à l'économie espagnole, et notre avenir dépend de la survie d'un marché mondial et ouvert sur lequel développer la compétitivité de notre industrie.

"De même, nous défendons que l'Union européenne, et en particulier l'Espagne, développe une politique industrielle forte qui encourage la production et la fabrication de véhicules électriques dans notre pays, et attire de nouveaux investissements, le tout d'une manière compatible avec le libre-échange et la réglementation de la défense de la concurrence."

Gouvernements

LIN JIAN, PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE CHINOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:

"Ce que je veux souligner, c'est que cette enquête antisubventions est un cas typique de protectionnisme. Pour cette raison, la partie européenne a imposé des droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine, ce qui viole les principes de l'économie de marché et les règles du commerce international, nuit à la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'UE et à la stabilité de la production automobile mondiale et de la chaîne d'approvisionnement. En fin de compte, cette mesure portera atteinte aux intérêts de l'Europe.

"Nous demandons instamment à l'UE de respecter son engagement à soutenir le libre-échange et à s'opposer au protectionnisme, et de travailler avec la Chine pour préserver la situation générale de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'UE. La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement ses droits et intérêts légitimes"

TERESA RIBERA, MINISTRE DE L'ÉNERGIE, ESPAGNE:

"Je pense que l'industrie automobile européenne est une industrie extrêmement importante qui doit rattraper son retard en termes de transformation des modèles, de propositions de mobilité et d'évolution vers les voitures électriques.

"Il est évident que si cette violation des règles du commerce international se produit, nous devons soutenir la proposition de la Commission et il est évident que nous avons également l'obligation de soutenir l'industrie automobile européenne dans son ensemble et, en particulier, l'industrie espagnole, afin qu'elle reste une industrie compétitive, moderne, actualisée et ayant un poids important sur les marchés internationaux

ADOLFO URSO, MINISTRE ITALIEN DE L'INDUSTRIE:

"Je me réjouis de l'annonce de l'UE"

Analystes et experts

VINCENT SUN, ANALYSTE, MORNINGSTAR

"Contrairement au marché américain où les importations de VE fabriqués en Chine ont été négligeables, nous pensons que les taxes à l'importation imposées par l'UE exerceront une pression sur les ventes des fabricants chinois de VE à court terme.

"Toutefois, nous pensons que les producteurs chinois restent compétitifs par rapport à leurs concurrents. La Commission estime que les prix des VE chinois sont généralement inférieurs de 20 % aux prix des modèles équivalents fabriqués dans l'UE. Avec des droits de douane supplémentaires, les voitures chinoises sont à des prix similaires, mais avec des conceptions et des technologies plus attrayantes.

"En outre, les droits de douane s'appliqueront non seulement aux constructeurs automobiles chinois, notamment BYD et Geely, mais aussi aux constructeurs mondiaux tels que Tesla et BMW, qui exportent des VE de la Chine vers l'Europe. À moyen terme, nous ne pensons pas que les taxes à l'importation feront dérailler les plans d'expansion des constructeurs chinois de VE visant à installer des usines en Europe. L'augmentation de la production locale dans l'UE pourrait largement compenser l'impact des droits de douane"

EDUARDO BAPTISTA, CHAMBRE DE COMMERCE DE L'UNION EUROPÉENNE EN CHINE

"La Chambre estime que si des droits de douane doivent être prélevés, ils doivent l'être proportionnellement et d'une manière qui soit à la fois transparente et conforme aux règles de l'OMC. Il est également important de noter que l'enquête antisubventions menée par l'UE dans le cadre de l'EV entre à peine dans sa phase provisoire et que les mesures définitives, si elles sont prises, ne seront confirmées qu'à la fin de l'année.

"L'annonce provisoire des droits de douane souligne l'urgence de trouver des solutions aux déséquilibres très réels dans les relations commerciales entre l'Europe et la Chine, en particulier si ces déséquilibres résultent de facteurs qui ne sont pas compatibles avec les principes du commerce libre et équitable

FRANK SCHWOPE, PROFESSEUR DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE À L'UNIVERSITÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES FHM HANNOVER:

"Les droits de douane se sont avérés moins élevés que ce que beaucoup craignaient et constituent initialement un plan qui peut encore être révisé. Ces mesures sont un désastre pour les acheteurs de voitures européennes et pour les constructeurs automobiles allemands. Les dirigeants de BMW, Volkswagen et Mercedes-Benz s'étaient clairement prononcés contre des droits de douane aussi punitifs.

"La Chine est de loin le marché le plus important pour tous les constructeurs automobiles allemands. En revanche, les constructeurs automobiles français, pour qui la Chine est un marché insignifiant, bénéficieraient de mesures contre les importations chinoises en Europe. Les droits de douane punitifs provoqueront bien sûr des contre-mesures de la part du gouvernement chinois."

WILL ROBERTS, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE AUTOMOBILE AU SEIN DU CABINET D'ÉTUDES RHO MOTION:

"Les fabricants chinois devraient être en mesure d'absorber une partie de ces droits de douane moins élevés dans leurs marges bénéficiaires.

"Le véritable test de l'annonce d'aujourd'hui sera de savoir si Pékin prendra des mesures de rétorsion ou s'il trouvera une solution à l'amiable. Les fabricants européens dépendent toujours du marché chinois, et la baisse des bénéfices en provenance de l'Est ne ferait que ralentir leur capacité à opérer une transition efficace"

JULIA POLISCANOVA, EUROPEAN ENVIRONMENTAL GROUP TRANSPORT & ENVIRONMENT:

"Le Green Deal de l'UE était assorti d'une promesse de croissance et d'emplois, ce qui n'est pas possible si nos VE sont tous importés. Les droits de douane sont les bienvenus, mais l'Europe a besoin d'une politique industrielle forte pour accélérer l'électrification et localiser la fabrication. Se contenter d'introduire des droits de douane tout en supprimant la date limite de 2035 pour les voitures polluantes ralentirait la transition et irait à l'encontre du but recherché

ANDREW KENNINGHAM, ÉCONOMISTE EN CHEF POUR L'EUROPE, CAPITAL ECONOMICS:

"L'effet immédiat des droits supplémentaires serait très faible en termes macroéconomiques. L'UE a importé environ 440 000 VE de Chine au cours de la période de douze mois qui s'est achevée en avril, pour une valeur de 9 milliards d'euros, soit environ 4 % des dépenses des ménages en matière de véhicules.

"Toutefois, les droits antisubventions visent à limiter la croissance future des importations de VE, plutôt qu'à bloquer les échanges existants.

"Cette décision marque un grand changement dans la politique commerciale de l'UE, car si l'UE a régulièrement eu recours à des mesures de défense commerciale ces dernières années, notamment contre la Chine, elle ne l'avait jamais fait auparavant pour un secteur aussi important. Et l'Europe a été réticente à s'engager dans le type de protectionnisme que les États-Unis ont déployé depuis la présidence de Donald Trump."

MARKUS FERBER, MEMBRE ALLEMAND DU PARLEMENT EUROPÉEN:

"En imposant des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, la Commission européenne a pris la bonne décision.

"En matière de politique commerciale, l'UE ne peut plus se contenter d'observer les pratiques de dumping chinoises comme un cerf pris dans les phares. Si l'Union européenne veut vraiment créer une industrie des véhicules électriques compétitive, elle doit riposter.

"Nous ne pouvons pas attendre des constructeurs automobiles européens qu'ils investissent massivement dans de nouvelles capacités alors qu'ils sont lésés par les pratiques de dumping chinoises. Nous avons déjà vu cette histoire se dérouler dans le secteur de l'énergie solaire et la fin n'a pas été heureuse. Nous serions bien avisés de ne pas commettre deux fois la même erreur.

"Les droits de douane et autres barrières commerciales ne sont jamais qu'une solution de dernier recours, mais si la concurrence n'est pas loyale, il n'y a pas d'autre solution. Il ne s'agit pas d'un acte de protectionnisme, mais plutôt d'une mesure visant à uniformiser les règles du jeu