VUE INSTANTANÉE-Ford conclut un accord de principe avec les travailleurs en grève de l'UAW

Ford Motor F.N et United Auto Workers (UAW) Les négociateurs syndicaux sont parvenus à un accord de principe après une grève de six semaines, a déclaré mercredi le président de l'UAW, Shawn Fain, en convenant d'un contrat de 4 ans et demi qui offrirait une augmentation de salaire record.

Le syndicat est toujours en grève chez GM et Stellantis.

Voici les réactions à l'accord de principe:

SAM FIORANI, VICE-PRÉSIDENT DES PRÉVISIONS MONDIALES POUR LES VÉHICULES, SOLUTIONS AUTOFORECAST

"Cela jette les bases des deux prochains contrats, qui devraient s'aligner assez rapidement, car les trois contrats étaient très proches l'un de l'autre

"La grève a été douloureuse pour tout le monde jusqu'à présent et le fait de savoir ce qu'il faut faire pour obtenir un contrat signé devrait les amener à la table des négociations beaucoup plus rapidement

JOE BIDEN, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

"Je félicite l'UAW et Ford de s'être entendus après une transactions acharnée et de bonne foi, et d'être parvenus à un accord de principe historique ce soir. Cet accord de principe prévoit une augmentation record pour les travailleurs de l'automobile qui ont tant sacrifié pour que nos trois grandes entreprises emblématiques puissent rester à la pointe de la qualité et de l'innovation dans le monde...

"Le pouvoir des travailleurs est essentiel pour construire une économie à partir du milieu et de la base, plutôt que du haut vers le bas. Il s'agit de montrer comment la transactions collective fonctionne en offrant aux travailleurs un siège à la table et la possibilité d'améliorer leur vie tout en contribuant pleinement à la réussite de leur employeur. Cet accord de principe témoigne de la capacité des employeurs et des travailleurs à s'unir pour régler leurs différends à la table des négociations de manière à favoriser la réussite des entreprises tout en aidant les travailleurs à obtenir un salaire et des avantages qui leur permettent d'élever une famille et de prendre leur retraite dans la dignité et le respect"

JEFFREY SCHARF, PRÉSIDENT, ACT TWO INVESTORS, ANCIEN GM HOLDER, SUR L'UAW ET LE CHEF SHAWN FAIN

"S'ils peuvent utiliser cela comme un levier pour organiser Tesla et les entreprises de ce type, il est brillant. S'ils ne parviennent pas à organiser les autres entreprises et que le différentiel entraîne la perte d'emplois à Detroit et dans les autres entreprises, alors c'est un échec. Il a gagné la bataille, mais il n'est pas certain qu'il gagne la guerre, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre de travailleurs syndiqués soient mieux payés. C'est ce qui me préoccuperait le plus si j'étais un jeune ouvrier de l'automobile. Je m'inquiéterais de savoir si cela va me coûter mon emploi à long terme"

DÉCLARATION DE GENERAL MOTORS

"Nous travaillons de manière constructive avec l'UAW pour parvenir à un accord de principe le plus rapidement possible

DÉCLARATION DE STELLANTIS

"Nous restons déterminés à travailler à un accord de principe qui permette à tout le monde de reprendre le travail dès que possible