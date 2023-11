VUE INSTANTANÉE 4-Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway, décède à 99 ans

Charlie Munger, longtemps vice-président et second de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway BRKa.N , est décédé mardi matin dans un hôpital californien. Munger avait 99 ans et aurait eu 100 ans le 1er janvier. Il est mort paisiblement, a déclaré Berkshire. Aucune cause n'a été donnée. COMMENTAIRES: BURNS MCKINNEY, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, NFJ INVESTMENT GROUP, DALLAS, TEXAS "Il est sans aucun doute l'un des maîtres du jeu. Pour les sélectionneurs d'actions comme nous, perdre Charlie Munger, c'est comme si vous étiez un fan de basket-ball et que vous perdiez Bill Russell. Il est vraiment l'un des plus grands" "Il a aidé Warren Buffett à élaborer sa philosophie et son processus d'investissement et il est difficile de dire que Berkshire Hathaway serait ce qu'elle est sans lui PHIL ORLANDO, CHIEF EQUITY MARKET STRATEGIST, FEDERATED HERMES, NEW YORK "Sa longévité était impressionnante, et j'aimais le fait qu'il était un investisseur brillant, mais très franc et direct, qu'il ne tirait pas à conséquence et qu'il refusait de se laisser berner." BILL STONE, CHIEF INVESTMENT OFFICER, GLENVIEW TRUST COMPANY "Avec autant de liquidités au bilan, il ne faut pas s'attendre à une forte baisse des actions, ou si l'on en voit une, elle ne sera que temporaire parce qu'ils seraient de gros acheteurs de leurs propres actions si elles devaient s'effondrer." "Je ne peux pas imaginer que les investisseurs n'aient pas pensé à ce qui se passera lorsque Buffett ne sera plus là. Ils ont été francs sur les plans de succession et il y a tellement de sociétés opérationnelles qui devraient bien se porter sans [Buffett ou Munger]. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient aussi bons que Buffett ou Munger pour faire de Berkshire une bonne société et sans doute une grande société." PHILLIP WOOL, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, RAYLIANT GLOBAL ADVISORS, CALIFORNIE "Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai été frappé par l'ampleur de la perte. Pour moi, je pense que la chose la plus impressionnante à propos de Charlie Munger, au-delà de son incroyable palmarès - qui ferait de lui une légende à part entière - était la façon dont il était capable d'articuler clairement sa sagesse en matière d'investissement afin que tous les autres puissent apprendre quelque chose de son processus et de son expérience." je suis un quantificateur, mais il était toujours très intéressant de lire comment Munger pensait aux fondamentaux et aux entreprises sous-jacentes aux actions des sociétés, et cela a façonné la façon dont je pense à des concepts tels que la "valeur" et la "qualité", ce qui m'a permis d'être meilleur dans ce que je fais. Il est rare que son niveau de compétence en matière de sélection de titres s'accompagne d'un tel esprit et d'une telle volonté de partager ses connaissances, et il est dommage de perdre cela" STEVE SOSNICK, STRATÈGE EN CHEF, INTERACTIVE BROKERS, CONNECTICUT "Charlie Munger était l'un des plus grands de tous les temps. Son palmarès et sa capacité à rester pertinent pendant tant de décennies sont vraiment stupéfiants, et ne sont égalés que par son partenaire de longue date, Warren Buffett." personnellement, j'apprécie le fait qu'il ait été le "Monsieur intérieur" du "Monsieur extérieur" de Buffett Bien qu'il soit devenu une légende de l'investissement, il semblait tout à fait satisfait de laisser Buffett être le visage de Berkshire Hathaway tout en jouant un rôle beaucoup moins public" WIN MURRAY, DIRECTEUR DE RECHERCHE, DIAMOND HILL, COLUMBUS, OHIO "Le monde de l'investissement a perdu une légende. Charlie Munger n'était pas seulement brillant, il était incroyablement doué dans sa capacité à communiquer sa brillance d'une manière que tout le monde pouvait comprendre." "Et malgré ses 99 ans, il était toujours aussi convaincant et a produit de nouvelles idées jusqu'à la fin. La communauté des investisseurs a eu la chance d'avoir accès à ses réflexions aussi longtemps que nous l'avons fait" BILL SMEAD, CHIEF INVESTMENT OFFICER, SMEAD CAPITAL MANAGEMENT, PHOENIX AREA "Munger était un génie du bon sens. Il pouvait donc filtrer les informations sans importance et donner à Warren les seconds avis importants dont il avait besoin. Il ne se souciait pas de savoir qui il allait offenser avec son opinion." "Berkshire dispose de personnes talentueuses qui l'aideront à sélectionner les actions, mais ce ne sera plus jamais la même chose. La beauté de Munger est qu'il a convaincu Buffett à la fin des années 60 qu'il n'allait plus avoir l'avantage de l'information et qu'il devait passer à l'avantage de la prise de décision. Munger a convaincu Buffett de prendre les meilleures décisions à long terme et ils ont travaillé ensemble sur ce point "Buffett va avoir l'impression d'avoir perdu son bras droit "Espérons que Warren survivra un certain temps et qu'il nous laissera un peu de temps avec les deux autres sélectionneurs d'actions (Todd Combs et Ted Weschler) qui seront en quelque sorte élevés à ses côtés sur le banc de touche, comme l'a été Charlie." PAUL LOUNTZIS, PRÉSIDENT, LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT LLC, WYOMISSING, PENNSYLVANIE "C'est un triste jour. Charlie a vraiment aidé Warren à passer de l'achat en cul de cigare de sociétés de moindre qualité à des prix très bas, à des sociétés de bien meilleure qualité achetées à des prix corrects. Cette évolution a été en partie stimulée par la philosophie de Charlie, qui privilégiait la qualité plutôt que la quantité "Warren regrettera quelqu'un avec qui il rebondissait souvent, mais pas toujours, et qui l'aidait à clarifier sa pensée "Je ne pense pas que Berkshire changera beaucoup. L'équipe de Greg Abel est bien préparée pour l'avenir." "Je travaille dans le secteur de l'investissement depuis 40 ans. Je n'ai jamais écouté quelqu'un qui pensait comme Charlie. Charlie répondait toujours de manière brève et précise. Et vous ne verrez jamais quelqu'un dire 'je n'ai rien à ajouter' après que Warren ait pris la parole" STEPHEN DODSON, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, THE BRETTON FUND, SAN FRANCISCO "Warren Buffett est un communicateur merveilleux et doué et, à certains égards, il est meilleur que Charlie, mais ce dernier a toujours été plus honnête et disposé à dire la vérité sans fard sur ses erreurs et ses victoires "La plus grande perte pour les actionnaires est la perte de ce point de vue d'initié sur Berkshire et l'investissement en général. Je ne vois personne d'autre pour reprendre ce rôle" "Il connaissait son public et lorsqu'il était seul, il était beaucoup plus à l'aise pour pontifier sur l'architecture ou la vie et plus confiant dans le fait d'être le centre d'attention PAUL NOLTE, CONSEILLER PRINCIPAL EN GESTION DE PATRIMOINE ET STRATÈGE DE MARCHÉ POUR MURPHY & SYLVEST À ELMHURST, IL "Il m'a toujours semblé très pratique et pragmatique en matière d'investissement. Il essayait de ne pas compliquer les choses et Warren Buffet a le même style, ce qui explique pourquoi ils ont conservé leurs investissements aussi longtemps qu'ils l'ont fait." QUINCY KROSBY, CHIEF GLOBAL STRATEGIST, LPL FINANCIAL IN CHARLOTTE, NC il y avait dans ses commentaires une honnêteté que beaucoup de ceux qui ont travaillé à Wall Street auraient dit: "Si seulement nous pouvions dire cela et nous en tirer". Il a su aller droit au but, au cœur de ce que tout le monde pensait de quelque chose qui ne semblait pas tout à fait juste.... Chaque nouvelle idée que nous considérions tous comme brillante, il venait la percer. Et vous savez, invariablement, il avait raison, et il n'embellissait pas ses commentaires avec du jargon. Il allait droit au but, et c'est ce qui faisait son génie" RICK MECKLER, PARTENAIRE, CHERRY LANE INVESTMENTS, NEW VERNON, NEW JERSEY "Il était certainement l'un des plus grands investisseurs, en équipe avec Buffett. Je suis sûr que c'est une perte énorme pour Buffett personnellement." "Ce qui est le plus étonnant à son sujet, c'est qu'il était toujours aussi convaincant et que ses opinions restaient valables pour de nombreux investisseurs, même à un âge très avancé. Il est évident qu'il était toujours au sommet de son art, ou presque, jusqu'à la fin" DOUG KASS, FONDATEUR ET PRÉSIDENT, SEABREEZE PARTNERS MANAGEMENT LP "Être l'ours accrédité et s'asseoir à côté de Charlie et Warren (Buffett) lors de la réunion annuelle de Berkshire en 2013 a été le point culminant de ma carrière d'investisseur. Une légende et la voix de la raison - anti-meme, pratique et pleine d'esprit." THOMAS RUSSO, PARTENAIRE, GARDNER RUSSO & QUINN, LANCASTER, PENNSYLVANIE, "C'est un choc. Cela laissera un grand vide pour les investisseurs qui ont modelé leurs pensées, leurs paroles et leurs activités autour de Munger et de ses idées. Il a donné tant de conseils sur la façon de vivre la vie, ainsi que sur la façon de gérer les actifs et les investissements" "Il a été un partenaire extraordinaire et une caisse de résonance pour Buffett. L'impact sur Buffett sera considérable. Je m'attends à ce qu'il ressente cette perte très profondément" "Je ne pense pas que Berkshire sera très différent, si ce n'est que Buffett ne pourra plus partager ses idées avec Munger. Berkshire sera peut-être un peu moins amusant sans lui" CATHERINE SEIFERT, VICE-PRÉSIDENTE, CFRA RESEARCH, NEW YORK "Les actionnaires de Berkshire Hathaway ne seront pas directement ou négativement affectés par le décès de Charlie Munger. Son impact a été ressenti de manière positive. Les actionnaires ont bénéficié de ses années de conseils collectifs et très francs qu'il a prodigués à Berkshire Hathaway et, plus particulièrement, à Warren Buffett, mais à ce stade, je ne m'attends pas à ce que son décès ait un effet négatif important sur la société ou sur les actions" "Il s'agit d'une personne au sein d'une grande entreprise qui dispose d'un système de contrôle et d'équilibre. Il était vice-président de la société. Il y avait déjà un plan de transition en place et il y aura un plan de transition en place lorsque Warren Buffett décédera. Donc, même si ce plan de transition peut être testé, ce n'est pas une fois de plus que l'entreprise a bénéficié de sa sagesse." ANTHONY SAGLIMBENE, CHIEF MARKET STRATEGIST, AMERIPRISE, TROY, MICHIGAN "Munger était un investisseur talentueux qui avait le don de fournir une perspective mesurée et rationnelle alors que le marché semblait parfois irrationnel." THOMAS HAYES, PRÉSIDENT, GREAT HILL CAPITAL, NEW YORK "Je pense que ce que l'on sous-estime le plus chez Charlie, c'est sa volonté de partager généreusement son intelligence et ses processus de réflexion. Cela a eu un impact positif sur de nombreuses personnes à travers le monde. Cela a certainement eu un impact immense sur ma façon de penser l'investissement. Je pense que le grand changement que Charlie a apporté à la communauté de l'investissement de valeur a été de ne pas se contenter de chercher ce qui était bon marché mais de chercher ce qui n'était pas en vogue mais de haute qualité - ce qui signifie acheter des entreprises qui continuaient à composer du capital et pas seulement que l'on pouvait acheter avec une décote par rapport à la valeur de liquidation. Sa contribution a été immense. "C'était un homme riche et il n'avait pas besoin de le partager. Il n'avait pas besoin de passer du temps à parler en public. Il ne gagnait rien à le faire, mais il était d'une générosité implacable avec son temps, son intelligence, sa philosophie et ses secrets"