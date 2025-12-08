VUE INSANTE-Paramount fait une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a lancé lundi une offre hostile de 108,4 milliards de dollars sur Warner Bros Discovery WBD.O , dans le but de faire échouer l'accord du studio hollywoodien avec Netflix, dans un ultime effort pour créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant de la diffusion en continu.

ROSS BENES, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ EMARKETER: "L'acquisition de Warner Bros Discovery est loin d'être terminée. Netflix est dans le siège du conducteur, mais il y aura des rebondissements avant la ligne d'arrivée. Paramount fera appel aux actionnaires, aux régulateurs et aux politiciens pour tenter de bloquer Netflix. La bataille pourrait se prolonger."

CRAIG HUBER, HUBER RESEARCH PARTNERS "Paramount devrait être très prudent en s'endettant autant qu'elle le propose pour financer l'achat de Warner Bros. Discovery, à notre avis, indépendamment des synergies, étant donné la pression séculaire à long terme sur les revenus à laquelle sont confrontées les entreprises héritées et qui n'est pas près de disparaître. L'endettement n'est pas l'ami des valeurs médiatiques. Le regroupement de CBS et de Viacom a-t-il fonctionné?"