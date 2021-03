Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vranken-Pommery : résultat net positif préservé en 2020 Cercle Finance • 30/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole annonce avoir préservé un résultat net positif de +0,3 million d'euros en 2020, malgré un résultat opérationnel courant en retrait de 23,5% à 18,6 millions pour un chiffre d'affaires en baisse de 11,1% à 244 millions. Maintenant une stricte discipline financière et donnant la priorité à la préservation de sa liquidité, le groupe de champagne proposera de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice écoulé lors de l'assemblée générale prévue le 3 juin. Vranken-Pommery renoue avec la croissance au premier trimestre 2021, avec une progression de plus de 15% de ses volumes de ventes de champagne. Dans ce contexte, il vise une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2021.

