Vranken-Pommery: rentabilité améliorée en 2021

(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole publie un résultat net de 8,3 millions d'euros au titre de 2021, contre 0,3 million l'année précédente, ainsi qu'une marge opérationnelle courante améliorée de 3,1 points à 10,8%, 'traduisant le fort levier opérationnel du groupe'.



Le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 301,2 millions d'euros, soit une croissance de 23,5% tirée par l'activité Champagnes, notamment Pommery & Greno et Vranken qui se sont appuyés sur son réseau de filiales internationales.



Le groupe de vins proposera un dividende 2021 de 0,8 euro par action, à verser le 12 juillet. Revendiquant une hausse de 20% de ses ventes à fin mars, Vranken-Pommery envisage une croissance d'au moins 5% en chiffre d'affaires en 2022.





Valeurs associées VRANKEN-POMMERY MO. Euronext Paris +1.12%