Vranken-Pommery: perte nette réduite au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole affiche pour le premier semestre 2022 un résultat net en amélioration de 41,4% à -1,7 million d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 6% à 5,9 millions (variations à périmètre constant).



Le chiffre d'affaires a progressé de 20,2% pour s'établir à 112,2 millions d'euros, 'confirmant ainsi l'attrait des consommateurs pour les champagnes, les vins premiums et haut de gamme tant en France qu'à l'international (représentant 64% des ventes)'.



Pour 2022, il maintient sa prévision de croissance du chiffre d'affaires de +5%, s'appuyant sur la poursuite du développement des parts de marché tant en France qu'à l'étranger et sur l'évolution du mix/produits vers les marques premiums Vranken et Pommery & Greno.





Valeurs associées VRANKEN-POMMERY MO. Euronext Paris -0.85%