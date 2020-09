Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vranken-Pommery : perte nette quasi-stable au 1er semestre Cercle Finance • 11/09/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe pratiquement stable à -6,4 millions d'euros, mais un résultat opérationnel courant en retrait à 1,2 million, affecté par une sous-activité liée à la Covid-19. Conséquence des mesures de confinement adoptées partout dans le monde (fermetures dans l'hôtellerie-restauration, arrêt de l'événementiel, chute du transport aérien), le chiffre d'affaires du groupe de vins a reculé de 26,1% à 64,3 millions d'euros. 'Dans un contexte économique pour le moins perturbé, il reste aujourd'hui difficile de déterminer avec précision l'atterrissage à fin 2020 tant en termes de chiffre d'affaires que de résultat', juge le groupe qui 'reste confiant dans sa capacité de rebond'.

Valeurs associées VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Euronext Paris +0.70%