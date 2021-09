Vranken-Pommery pénalisé par des prévisions prudentes

(AOF) - Vranken-Pommery cède 1,4% à 17,2 euros dans le sillage de résultats semestriels solides mais de prévisions prudentes. Sur les six premiers mois de l'exercice, la maison de Chmapgne a accusé une perte nette de 2,1 millions d'euros, contre une perte de 6,5 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a bondi, passant en un an de 1,2 à 6,7 millions. Les décisions stratégiques engagées depuis 2018 visant à améliorer l'efficacité opérationnelle du groupe et la croissance de ses activités ont permis d'améliorer très sensiblement ses résultats par rapport au 1er semestre 2020 et 2019.

Le chiffre d'affaires, déjà publié fin juillet, a bondi de 45% à 93,3 millions.

Il a été réalisé à 64% à l'international, un développement poussé pour les Champagne par Vranken et Pommery & Greno, pour le Porto par Rozès, et pour les Vins Rosés par le Château La Gordonne en Provence.

"Les gains de parts de marché réalisés au plus fort de la crise se poursuivent au premier semestre, écrit le groupe dans un communiqué. La politique de 'premiumisation' permet également une amélioration du mix."

Malgré ce bon début d'année, Vranken-Pommery a maintenu son objectif prudent de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 à +7,5%. Une prévision qui semble décevante alors que le second semestre est très porteur pour le secteur du champagne avec les fêtes de fin d'année.

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.