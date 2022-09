Vranken-Pommery:opinion maintenue par Oddo mais cours ajusté information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 10:05

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion sous-performance et ajuste l'objectif de cours de 20 à 19E sur le titre Vranken Pommery.



L'analyste souligne un ROC de 5.9 ME en baisse de 12% pour un CA au premier semestre de 112.2 ME (+20.2%).



' Ces résultats sont en deçà de nos prévisions. La rentabilité est pénalisée par la hausse des frais marketing ', note l'analyste pour qui la volonté de Vranken Pommery de revoir en bas de fourchette son objectif de chiffre d'affaires ajusté à 5 % est en ligne avec leur analyse.



Malgré tout, Oddo maintient ses prévisions 2022, pointant le dynamisme du marché du champagne et les bonnes vendanges réalisées cette année.



' Nous optons pour plus de prudence pour 2023 en raison de l'incertitude sur l'évolution du contexte économique qui pourrait avoir un effet sur la demande de champagne ', ajoute l'analyste.



' Nous maintenons notre recommandation Sous-performance en relatif par rapport aux comparables dont les fondamentaux sont jugés plus solides. L'objectif de cours est ajusté à 19 E vs 20 E '.