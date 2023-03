Vranken Pommery: Oddo confirme son conseil sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 12:09

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que Vranken Pommery a publié hier soir un ROC en hausse de 10% à 34,6 ME, soit proche des attentes (34 MEe et 34.4 ME pour le consensus). Le résultat net part du groupe ressort à 10.2 ME, un peu en dessous des prévisions (11.3 MEe et 11.9ME pour le consensus), en lien avec les frais financiers, mais en croissance de 36.6% par rapport au RNpg 2021 retraité.



' Compte tenu de l'environnement économique aussi bien en France qu'à l'étranger, et de l'issue des négociations commerciales, le groupe est confiant pour l'année en cours. Il s'attend à une nouvelle progression de l'ensemble des résultats ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Sous-performance et son objectif de cours de 19 E.



' Des résultats plutôt en ligne et un message de confiance pour 2023 malgré un contexte inflationniste ' rajoute Oddo.