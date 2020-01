Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vranken-Pommery Monopole : le CA 2019 en baisse de -8,6% Cercle Finance • 21/01/2020 à 18:06









(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Vranken-Pommery Monopole s'affiche en repli de -8,6%, à 274,6 millions d'euros, pour l'exercice 2019. 'La baisse du chiffre d'affaires est exclusivement entrainée par la réduction des ventes Champagne et Porto dans le réseau Off-Trade France. Elle fait suite à l'application au 1er janvier 2019 de la Loi EGALIM (régulation des promotions en grande distribution française), qui modifie profondément les promotions traditionnelles incitatives à la vente. Les marchés internationaux sont restés porteurs et la part de l'export a encore progressé pour atteindre 57% des ventes à la clientèle en 2019, contre 43% pour la France', précise le groupe.

Valeurs associées VRANKEN-POMMERY MONOPOLE Euronext Paris -2.26%