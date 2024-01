Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vranken-Pommery: croissance de 1% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires total en progression de 1,2% à 338,4 millions d'euros sur son exercice 2023, dont un chiffre d'affaires champagne en augmentation de 1% à 290,7 millions.



Dans un contexte de baisse des volumes sur le marché du champagne, le repositionnement premium du groupe et la solide évolution de l'activité vins ont ainsi permis d'atteindre une légère progression du chiffre d'affaires, même si l'ambition était de 5% de croissance.





