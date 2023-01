Vranken Pommery : croissance annuelle 2022 en hausse de 11%

(AOF) - Deuxième plus gros groupe de vins de Champagne, Vranken Pommery annonce que son chiffre d’affaires consolidé 2022 a enregistré une croissance de 11% à 334,5 millions d'euros. Cette croissance est due essentiellement au développement, en France et à l’International, des ventes de Champagne Pommery & Greno et de Champagne Vranken qui ont représenté 64% des ventes des Champagnes. Le chiffre d'affaires de l'activité Champagnes progresse de 12% en 2022 et les ventes sont en progression sur les 3 zones géographiques (France, UE et Pays Tiers).

Leur répartition reste relativement stable avec un poids de l'export de 67%, soutenu par une plus grande dynamique des ventes dans les pays tiers, en particulier en Australie, au Japon et en Suisse.

La reprise de l'activité post-covid dans la consommation hors foyer explique la bonne performance des ventes en France en 2022.

S'agissant des Côtes de Provence et Sable de Camargue, après une vendange 2021 en très forte baisse en Camargue qui a pénalisé les ventes, la vendange 2022 a heureusement été en hausse de 20%. Elle a permis de rattraper pour partie le chiffre d'affaires de la branche sur la fin d'année. Tous les efforts ont été faits pour revenir à des rendements normatifs grâce aux apports en eau et l'application de nouvelles méthodes culturales performantes.

L'évolution des ventes du groupe au Portugal (Portos et Vins du Douro), avec une activité touristique retrouvée dans le pays, soutient la progression de l'activité globale de la branche.

Pour l'activité " sparkling wines ", le chiffre d'affaires reste modeste, mais la progression de la branche est rapide. Elle confirme l'ambition de Vranken Pommery de faire des sparkling wines un relais de croissance pour le futur, tant pour les " bulles " élaborées en Angleterre et en Californie sous la marque Louis Pommery, que pour celles élaborées en Camargue.

