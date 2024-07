Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vranken-Pommery: baisse de près de 6% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2024 à 108 millions d'euros, en baisse de 5,8% en comparaison annuelle, mais s'inscrivant à plus de 100 millions pour la troisième année consécutive.



Le chiffre d'affaires de la maison de vins se montre stable en France, mais baisse de 8,7% à l'export, avec un recul marqué dans certains pays européens comme l'Allemagne ou l'Italie, et au Japon en raison de la dévaluation du Yen.



Le groupe prévient en outre que les conditions climatiques particulièrement défavorables en Champagne depuis le début de l'année, telles que les gelées de printemps, vont nécessairement limiter le rendement de la vendange 2024.





Valeurs associées VRANKEN-POMMERY MO. 15,10 EUR Euronext Paris -0,33%