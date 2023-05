Voyageurs du Monde victime d'une cyberattaque

(AOF) - Voyageurs du Monde annonce avoir subi une cyberattaque dans la nuit du 15 au 16 mai. Le spécialiste du voyage précise que l’attaque est circonscrite. La société a coupé les accès internet afin de permettre aux équipes de travailler à l’analyse de la situation en vue d’une reprise progressive de l’activité envisagée à partir du début de la semaine prochaine avec l’utilisation de ses back-up.

Du point de vue de ses opérations, la téléphonie et les courriels sont fonctionnels ainsi que les sites web clients. Voyageurs du Monde peut ainsi assurer le suivi des départs en cours de ses clients ainsi que les demandes de nouveaux voyages.

A date, aucun élément ne permet d'indiquer que des données des clients de la société ont été dérobées. Voyageurs du Monde précise qu'aucune donnée de paiement n'est stockée sur ses systèmes. Par mesure conservatoire, l'incident a fait l'objet d'une notification auprès de la CNIL, autorité compétente chargée de la protection des données à caractère personnel.

