VOYAGEURS DU MONDE va lever 130 millions d'euros et accueille Certares et Nov Tourisme à son capital

(AOF) - Grosse opération pour Voyageurs du monde. Le leader français du voyage sur mesure et du voyage d'aventure a annoncé lundi soir qu'il entendait lever 130 millions d'euros et accueillir Certares et Nov Tourisme à son capital pour poursuivre son développement, notamment par voie de croissance externe à l'étranger. En parallèle, le groupe a confirmé ses prévisions 2020 en termes de chiffre d'affaires (118 millions d'euros) et estime que l'Ebitda affichera une perte d'environ 13,5 millions d'euros.

Dans le détail, Voyageurs du monde, dont le titre avait été suspendu de cotation lundi, a annoncé la signature d'un protocole d'investissement entre les Fondateurs, Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage.

Au terme des différentes opérations qui se dérouleront entre mars et juin 2021 Certares investira dans la société Avantage en souscrivant à une émission d'Obligations Convertibles accompagné par Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant total de 40 millions d'euros.

Parallèlement, la société réalisera une première émission d'obligations convertibles réservée à Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance pour un montant de 75 millions d'euros.

Dans un second temps, la société procédera à une seconde émission d'obligations convertibles, avec maintien du droit préférentiel de souscription, au cours du mois de juin 2021, pour un montant d'environ 55 millions d'euros, la société Avantage s'engageant à souscrire à hauteur de 40 millions d'euros investis par Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance dans Avantage.

En ce qui concerne la double émission d'obligations convertibles de la société d'un montant total envisagé de 130 millions d'euros, le Protocole prévoit des engagements de souscriptions à hauteur de 115 millions d'euros.

Enfin, Certares, Crédit Mutuel Equity, Bpifrance ainsi que Nov Tourisme feront l'acquisition des actions de la société Avantage auprès des Fondateurs et d'investisseurs historiques (BNP Paribas Développement et un fonds géré par Montefiore Investment).

Au terme de ces opérations, les Fondateurs de la société conserveront le contrôle de la société Avantage en détenant 72,19% de ses droits de vote et 35,13% de son capital, étant rappelé que les Fondateurs détenaient préalablement 55,82% du capital social et des droits de vote.

Par ailleurs, la société Avantage conservera le contrôle de la société, détenant 69,25% du capital et 80,53% des droits de vote de la société sur une base non diluée et 56,73% du capital et 69,81% des droits de vote de la société sur une base entièrement diluée.

L'ensemble de ces opérations sera réalisé à un prix par action de la société de 85 euros, soit directement s'agissant des émissions effectuées par la société, soit par transparence s'agissant des opérations réalisées par la société Avantage.

Ce prix représente une prime de 0,5% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 60 jours précédant cette date. Ce prix est identique au prix par transparence de l'entrée de Bpifrance au capital de la société Avantage en juillet 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.