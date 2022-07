Voyageurs du Monde s'implante aux USA et revoit à la hausse ses objectifs 2022

(AOF) - Voyageurs du Monde prend pied sur le marché américain. Le voyagiste et Original Travel, sa filiale anglaise, ont pris le contrôle de 65% du capital du voyagiste américain Extraordinary Journeys. Ce spécialiste des voyages sur mesure à destination de l'Afrique a réalisé un chiffre d’affaires de près de 13 millions de dollars en 2019 et dénombre 26 collaborateurs. Voyageurs du Monde revoit par ailleurs à la hausse ses objectifs 2022.

La reprise d'Extraordinary Journeys par Voyageurs du Monde et Original Trave, se fait par rachat d'actions et augmentation de capital en nature. Cet apport est constitué par la licence d'utilisation de l'outil de gestion de voyages sur mesure Galaxy développé par Voyageurs du Monde et sa version anglaise adaptée par Original Travel. Le financement sera assuré sur fonds propres et grâce aux sommes levées lors des émissions d'obligations convertibles ayant eu lieu en 2021.

Etablie à Washington, Extraordinary Journeys opère 100% online. La société a développé une expertise dans le domaine des voyages itinérants réalisés dans les principaux pays de l'Afrique subsaharienne et a récemment ouvert l'Amérique Latine. Le groupe Voyageurs du Monde renforce ainsi sa présence géographique sur les marchés anglophones (Voyageurs du Monde détient notamment Original Travel, KE Adventure Travel et Mickeldore au Royaume-Uni).

Extraordinary Journeys restera dirigée par Elizabeth Halliday, directrice générale depuis 5 ans de la société. Née Gordon, elle est la fille de Marcia Gordon, co-fondatrice avec elle de la société. Elizabeth Halliday conservera 35% des parts de la société.

Voyageurs du Monde a par ailleurs annoncé qu'il relevait ses objectifs annoncés lors de la clôture de ses comptes en avril dernier. La tendance bien orientée des ventes observée depuis mars est confirmée sur les dernières semaines.

Sur l'ensemble de l'année et sauf reprise de la pandémie de Covid-19 et/ou aggravation de la situation internationale liée à l'Ukraine, le Groupe a pour objectif - hors croissance externe - d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 80 et 85% de celui de 2019 (contre 70 à 75% lors de la dernière publication), soit environ 400 millions d'euros en 2022, contre 350 millions d'euros lors de la dernière publication.

Cependant, ce chiffre n'intègre pas le chiffre d'affaires du Groupe Eurofun, acquis en mai dernier, pour l'année 2022 (80 millions d'euros en 2019), qui sera consolidé à partir du second semestre 2022. Le chiffre d'affaires d'Extraordinary Journeys sera lui aussi consolidé à partir du second semestre 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sortie de crise pour la croisière

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.