Voyageurs du Monde: révise à la hausse ses objectifs

(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde et sa filiale anglaise Orignal Travel ont acquis le contrôle d'Extraordinary Journeys.



Ce spécialiste des voyages sur mesure à destination de l'Afrique, a été fondé il y a 12 ans. Etablit à Washington, Extraordinary Journeys opère 100% online. La société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 13 MUSD en 2019 et dénombre 26 collaborateurs.



Le financement sera assuré sur fonds propres et grâce aux sommes levées lors des émissions d'Obligations Convertibles ayant eu lieu en 2021.



Le Groupe revoit à la hausse ses objectifs annoncés lors de la clôture de ses comptes en avril dernier. Sur l'ensemble de l'année, le groupe a pour objectif (hors croissance externe) d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 80 et 85 % de celui de 2019 (contre 70 à 75% lors de la dernière publication), soit environ 400 millions d'euros en 2022 (contre 350 ME lors de la dernière publication).





Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE Euronext Paris +2.09%