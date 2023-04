Voyageurs du Monde: retour aux bénéfices en 2022 , hausse de 47% du résultat par rapport à 2019

(AOF) - Le Groupe Voyageurs du Monde annonce pour 2022 un résultat net part du groupe de 29,9 millions d’euros, en progression de 47% par rapport à 2019, après une perte nette de 300 000 euros en 2021. Le spécialiste du voyage sur mesure affiche un chiffre d’affaires de 497,3 millions d’euros, en hausse de 2%. A périmètre constant le chiffre d’affaires s’élève à 429,4 millions, soit un niveau proche de 2019 malgré un premier trimestre 2022 encore lourdement impacté par la crise sanitaire.

Sur l'exercice 2022, l'Ebitda s'élève à 51,4 millions d'euros, en très forte progression de 53 % par rapport à 2019. A périmètre constant, il s'élève à 42,8 millions en progression de 27 % par rapport à 2019. La trésorerie du Groupe s'élève à 279,3 millions d'euros en progression de 20% par rapport au 31 décembre 2021.

S'agissant de ses perspectives, le groupe indique qu'au 2 avril 2023, les départs acquis 2023 (par rapport à ceux de 2019 à la même période), sont en progression de 24% à périmètre constant et de 26% en incluant les acquisitions réalisées en 2022.

" Sauf événements exceptionnels, le résultat du groupe devrait progresser fortement en raison de la croissance de l'ensemble des activités, incluant les sociétés nouvellement acquises " a précisé Voyageurs du Monde.

A l'international, le Groupe continue d'étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques.

