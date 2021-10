Voyageurs du Monde réduit ses pertes semestrielles, des perspectives encourageantes

(AOF) - Voyageurs du Monde progresse de 2,24% à 91,40 euros l’action sur la place de Paris. Si la crise du Covid a lourdement pénalisé le spécialiste du voyage sur mesure et du voyage d'aventure, l’horizon se dégage et des perspectives encourageantes pointent le bout de leur nez.

Depuis la mi-septembre, le ralentissement de la circulation du virus obtenu grâce à la vaccination ainsi que la réouverture de certaines destinations (hors France et Europe) et l'annonce d'une date de réouverture prochaine de certains pays clefs (Etats-Unis, Argentine, Inde, Cuba ) ont permis à Voyageurs du Monde de retrouver un niveau de ventes plus soutenu, représentant près de 65 % des ventes réalisées à la même époque en 2019.

Dans ces conditions, et hors événements exceptionnels, le groupe pense que son chiffre d'affaires 2021 devrait être supérieur à celui de l'année précédente et le résultat proche de l'équilibre.

S'agissant de 2022, si l'ouverture des destinations longs courriers devait se confirmer, le retour d'une tendance des ventes d'un niveau comparable à celui de 2019 pourrait être atteint dans le courant de l'année.

Dans ces conditions et sauf redémarrage de la pandémie, le niveau d'activité de 2022 devrait être sensiblement supérieur à celui de 2021.

Ces annonces encourageantes ont été réalisées à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre de l'exercice 2021. S'ils restent très fortement impactés par la crise sanitaire, ils le sont moins fortement que prévu.

Ainsi, le spécialiste du voyage sur mesure et du voyage d'aventure a accusé une perte nette de 5,3 millions d'euros sur la période (contre une perte nette de 9,2 millions d'euros un an plus tôt) et un chiffre d'affaires de 16,9 millions d'euros (-91%).

" Contrairement à l'année 2020, très peu de départs ont pu avoir lieu au 1er trimestre en 2021 et seules quelques inscriptions de dernières minutes ont permis d'assurer un flux d'activité post confinement sur les mois de mai et juin 2021 ", a expliqué Voyageurs du Monde.

" A partir du mois de mai les différentes entités du groupe, en dehors de celles situées au Royaume-Uni, ont enregistré des volumes plus importants ", a ajouté le groupe.

Dans le sillage de ces résultats semestriels, Midcap Partners a relevé son objectif de cours de 116 à 122 euros sur le titre Voyageurs du Monde, tout en maintenant sa recommandation d'Achat. Le bureau d'études se dit convaincu de la capacité du groupe à rebondir fortement dès 2022 et à connaître une accélération de la croissance en 2023.

