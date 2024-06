Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voyageurs du Monde: projet d'OPRA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - L'AMF indique avoir été saisie d'un projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA), annoncé le 23 avril, par lequel Voyageurs du Monde s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 866.666 actions au prix unitaire de 150 euros, soit 20,06% du capital.



Les actions rachetées dans le cadre de l'OPRA seront annulées, l'assemblée générale des actionnaires, réunie le 3 juin, ayant approuvé les résolutions relatives à une réduction de capital par voie d'OPRA du groupe de tourisme.



Dans l'hypothèse où le nombre d'actions apportées serait supérieur à 866.666 actions, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle. Il n'est pas prévu de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, ni la radiation des actions.





Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE 147.00 EUR Euronext Paris -0.14%