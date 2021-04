VOYAGEURS DU MONDE : les comptes annuels basculent dans le rouge à cause du Covid-19

AOF - EN SAVOIR PLUS

S'il advenait que les départs 2021 ne puissent reprendre pour l'été dans des conditions satisfaisantes et des volumes suffisants, ne permettant pas de générer ce niveau d'activité, les réserves disponibles actuelles (hors financement de 130 millions d'euros annoncé le 9 mars 2021) devraient permettre de financer ce nouvel exercice déficitaire.

En l'état actuel des aides gouvernementales et des efforts réalisés pour réduire les dépenses opérationnelles, le groupe estime que son résultat d'exploitation pourrait être à l'équilibre dans un scénario de génération de chiffre d'affaires un peu supérieur à celui réalisé en 2020.

Le groupe considère que le scenario d'ouverture progressive des destinations permettant de générer un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros (tel que présenté en octobre dernier) n'est plus un scénario crédible en 2021.

En l'absence de visibilité sur l'évolution du contexte sanitaire et des mesures restrictives qui en découlent (ouverture des pays, modalités de voyages, vaccination), Voyageurs du monde ne présente pas d'objectif ni de prévision de bénéfice.

(AOF) - Voyageurs du monde a dévoilé mercredi soir des résultats 2020 fortement impactés par la crise du Covid-19. Ainsi, le spécialiste du voyage sur mesure et du voyage d'aventure a accusé une perte nette de 13,7 millions d'euros l'an dernier, à comparer avec un bénéfice net de 20,5 millions d'euros en 2019. L'Ebitda est également déficitaire à -13,2 millions d'euros, contre +33,6 millions d'euros en 2019. Quant au chiffre d'affaires, il a chuté de 76 % à 117,3 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.