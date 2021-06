VOYAGEURS DU MONDE lance une émission d'obligations convertibles d'environ 55 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Après avoir levé 75 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'obligations convertibles réservée aux fonds Certares, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance en avril 2021, cette levée de fonds complémentaire permet à l'ensemble de nos actionnaires de participer au financement de notre stratégie de croissance externe afin d'accélérer notre développement international ", a expliqué Jean-François Rial, le PDG du groupe.

(AOF) - Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure et du voyage d'aventure, a annoncé le lancement d'une émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 55 millions d'euros. Le prix unitaire de souscription est de 85 euros par obligation convertible.

